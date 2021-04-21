Після нових санкцій проти РФ: посол США в Москві вилетить додому для консультацій

Вже цього тижня посол Сполучених Штатів в Москві повернеться на батьківщину, щоб зустрітися зі своїми колегами

Після того, як Сполучені Штати ввели нові санкції проти Росії, посол США в Москві Джон Салліван вирішив повернутися на батьківщину, щоб обговорити подальші дії з адміністрацією президента Джо Байдена.

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Поїздка планується на цьому тижні, пише Reuters.

"Я вважаю важливим для мене безпосередньо поговорити з моїми новими колегами з адміністрації Байдена в Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між США і Росією", – сказав Салліван.

Він також уточнив, що повернеться в Росію в найближчі тижні.

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Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів Сполучених Штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Також раніше президент США Джо Байден переговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про ймовірність військової агресії Росії щодо України.

У березні 2021 року Байден відмовився від переговорів з Путіним у форматі відеоконференції – така пропозиція надійшла з Кремля.

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