Після зустрічі Путіна та Байдена посол Росії повертається до США

У Антонова вже призначено декілька зустрічей – він сподівається на підтримку та взаємодію колег

Антонов вже вилетів до США / Фото: РБК

Посол Росії в США Анатолій Антонов повертається з Москви до Вашингтона. Його три місяці тому вислали з США через загострення у російсько-американських відносинах.

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Про це повідомляє агенство ТАСС.

Відомо, що дипломат приступить до роботи вже в понеділок 21 червня.

За його словами, у нього вже призначені зустрічі в США і він розраховує на конструктивну взаємодію з колегами з Вашингтона.

"За результатами зустрічі двох президентів (Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві. – Ред.) розраховую на конструктивну роботу з американськими колегами на вибудовування рівноправних, прагматичних відносин", - підкреслив Антонов.

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Раніше ми повідомляли, що сайт "Сьогодні" вів онлайн-марафон зустрічі президентів США і РФ в Швейцарії, яка стала головною міжнародною політичною подією першого півріччя-2021. Ми зібрали всі головні події, заяви Байдена і Путіна і коментарі експертів.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо