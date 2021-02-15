"Пожежу" COVID-19 не загасили, але площу скоротили: ВООЗ повідомив радісну звістку

Всесвітня організація охорони здоров'я більш як місяць фіксує зниження числа нових заражень коронавірусомпо всьому світу.

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Про це на брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Число зареєстрованих випадків COVID-19 на глобальному рівні тепер знижується п'ятий тиждень поспіль. Минулого тижня було виявлено найнижче тижневе число випадків з жовтня", – розповів Гебреїсус.

За його словами, кількість щотижневих випадків зараження коронавірусом впала майже на половину: з 5 млн на тижні 4-10 січня до 2,6 млн – на тижні, що починається 8 лютого. Це показує, що заходи громадської охорони здоров'я працюють, навіть з огляду на наявність нових штамів вірусу, підкреслив глава ВООЗ.

Він додав, що зараз має значення, як ми реагуємо на цю тенденцію.

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"Ми поки не загасили пожежу, але скоротили її площу. Якщо перестанемо боротися з пожежею на всіх фронтах, то на жаль, знову буде займання. Кожен день, коли ми фіксуємо скорочення кількості нових інфекцій, це означає, що ми рятуємо більше число життів, запобігаємо стражданням, знижуємо тиск на системи охорони здоров'я", – підсумував Гебреїсус.

З початку пандемії в світі коронавірусом заразилися понад 109 млн чоловік, понад 2,4 млн померли.

Нагадаємо, ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Це дозволить розширити доступ мешканців Землі до відносно недорогого препарату.

Також повідомлялося, що ВООЗ хоче вакцинувати від коронавірусу навіть тих, хто перехворів. Як виявилося, при слабкому перебігу COVID-19 природного імунітету може виявитися недостатньо.

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