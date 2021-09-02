Пожежа "Калдор" в Каліфорнії – Байден оголосив надзвичайний стан

Пожежа почалася 14 серпня і триває досі

Президент Байден розпорядився про виділення федеральної допомоги для ліквідації пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан в штаті Каліфорнія через пожежу "Калдор", яка тривалє там з 14 серпня. Про це повідомляє прес-служба Білого дому у четвер, 2 вересня

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"Сьогодні президент Джозеф Байден оголосив, що в штаті Каліфорнія існує надзвичайна ситуація, і розпорядився про виділення федеральної допомоги на додаток до зусиль щодо реагування влади штату в зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли в результаті пожежі "Калдор", яка розпочалась 14 серпня 2021 року і продовжується досі", – йдеться в заяві Білого дому.

Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пожежа "Калдор" охоплює територію площею понад 84 тисяч гектарів. На цей момент пожежу локалізовано всього на 23%.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 2 вересня до Каліфорнії прибув Володимир Зеленський. Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Тим часом в США продовжує вирувати стихія. У середу, 1 вересня, циклон "Іда" досяг Нью-Йорка, підтопив метро і деякі частини міста.

Що відомо про ураган "Іда"

У неділю, 29 серпня, ураган "Іда" досяг Луїзіани. Він має четвертий клас небезпеки з п'яти і становить значну загрозу – швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.

У штаті Луїзіана через ураган "Іда" більше 600 тисяч людина залишилися без електрики. Без енергопостачання залишаються 619 392 споживача. Це один з найважливіших ознак оцінки небезпеки стихійного лиха.

До цього президент США Байден попередив громадян про руйнівну силу урагану "Іда" і повідомив, що в країні буде докладено максимальних зусиль для ліквідації його прийдешніх наслідків.

попередив громадян про руйнівну силу урагану "Іда" і повідомив, що в країні буде докладено максимальних зусиль для ліквідації його прийдешніх наслідків. Крім сильного вітру, ураган небезпечний рясними опадами і значним підйомом рівня води – він зросте на кілька метрів. Президент пообіцяв зробити все можливе для ліквідації наслідків урагану і заявив, що такої масштабної підготовки до стихійного лиха ще не зустрічав.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ураган "Іда" в околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки Міссісіпі текла в зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м/с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.