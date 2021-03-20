Росіянин Єгор Крючков, якого звинуватили в підготовці кібератаки на Tesla, визнав свою провину. Таким чином він хоче зменшити собі покарання, пише Engadget.

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Раніше Крючков не визнавав своєї провини, тоді, в разі доведення злочину в суді, йому загрожували 5 років у в'язниці, 3 роки умовно і штраф в 250 тисяч доларів. Після визнання провини Крючкова можуть взяти під варту на строк від 4 до 10 місяців і 3 роки умовно, без штрафу, тільки з відшкодуванням компанії Tesla суми в розмірі близько 15 тисяч доларів. На слуханні справи 10 травня мають розглянути умови угоди – чи приймуть її прокурори.

Засновник компанії Ілон Маск забавно відреагував на новину в своєму твіттері. Він написав кирилицею "Преступленіе і наказаніе".

В тренді "Преступленіе і наказаніе". Маск відреагував на зізнання росіянина, який намагався зламати Tesla

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Як відомо, Крючков намагався підкупити російськомовного співробітника заводу Tesla в Неваді. За 1 млн доларів тому пропонувалося занести шкідливе ПО в мережі компанії. Співробітник відразу ж повідомив про таке "замовлення" до ФБР.

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