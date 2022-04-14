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СЬОГОДНІ Світові новини США

Президент США Байден готовий летіти до Києва

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14 квітня, 21:44
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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джозеф Байден заявив, що готовий приїхати до Києва.

Про це він заявив журналістам, вирушаючи у чергову поїздку.

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