Знадобилися навички крадіжки: ув'язнені врятували дитину із замкненого авто

У США ув'язнені, які вели будівельні роботи на дорозі недалеко від міста Тампа (Флорида), врятували дитину із замкненої машини.
Для порятунку їм знадобилися їх навички злому авто і крадіжки, повідомляє UNILAD.
Відомо, що батько випадково замкнув ключі від машини всередині свого позашляховика разом зі своєю однорічною дочкою.
Тривожна ситуація змусила панікувати батька і матір дитини. Навколо авто почав збиратися натовп, а метушня привернула увагу заступників шерифа, які охороняли групу ув'язнених.
Також ми писали про те, що в Запоріжжі двоє ув'язнених займалися шахрайством в інтернеті прямо в колонії. Вони продали неіснуючі товари понад 60 покупцям і "заробили" чверть мільйона гривень.
Раніше повідомлялося, що у Франції група мігрантів врятувала з пожежі родину з немовлям і тепер може отримати за це громадянство.
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