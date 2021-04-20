Знадобилися навички крадіжки: ув'язнені врятували дитину із замкненого авто

Батько однорічної дитини забув в машині ключі, навколо авто зібрався натовп, а група в'язнів його зламала

У США ув'язнені, які вели будівельні роботи на дорозі недалеко від міста Тампа (Флорида), врятували дитину із замкненої машини.

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Для порятунку їм знадобилися їх навички злому авто і крадіжки, повідомляє UNILAD.

Відомо, що батько випадково замкнув ключі від машини всередині свого позашляховика разом зі своєю однорічною дочкою.

Тривожна ситуація змусила панікувати батька і матір дитини. Навколо авто почав збиратися натовп, а метушня привернула увагу заступників шерифа, які охороняли групу ув'язнених.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі двоє ув'язнених займалися шахрайством в інтернеті прямо в колонії. Вони продали неіснуючі товари понад 60 покупцям і "заробили" чверть мільйона гривень.

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Раніше повідомлялося, що у Франції група мігрантів врятувала з пожежі родину з немовлям і тепер може отримати за це громадянство.

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