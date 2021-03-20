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"Прилетіло" від Трампа: в інтернеті жартують над падінням Байдена на трапі (відео)

20 березня, 07:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Інцидент вже породив десятки мемів

Президент США Джо Байден, який кілька разів спіткнувся, піднімаючись сходами, що ведуть на президентський борт Air Force One, став предметом жартів у соцмережах.

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Цей інцидент уже породив десятки мемів. Наприклад, в одному з них президента США збиває кулька від гольфу, запущена Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у Білому домі вже відреагували на інцидент. Прессекретар Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден почувається прекрасно. Вона припустила, що сильні вітри на спільній базі Ендрюс могли бути причиною.

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Зазначимо, що 78-річний Джо Байден – найстарший президент США. Його попередник – 74-річний Дональд Трамп неодноразово критикував Байдена за те, що він "занадто старий для цієї ролі".

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею, що викликало обурення в Москві.

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США президент падіння жарти меми Джо Байден
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