Примусова посадка Ryanair в Мінську і арешт Протасевича. США задумалися про санкції

Байден зазначив, що вимушена посадка комерційного рейсу Ryanair і подальше затримання засновника Telegram-каналу Nexta є прямою образою міжнародних норм

Літак Ryanair приземлився в Вільнюсі. Фото Andrius Sytas/Reuters

Президент США Джо Байден повідомив, що питання про розроблення санкцій стосовно влади Білорусі через примусову посадку літака Ryanair і арешт Протасевича в процесі розгляду.

Реклама

"Це в процесі. Я не хочу спекулювати на цю тему, поки ми не завершимо", – цитує відповідь Байдена на запитання про можливі санкції щодо Білорусі видання The Hill.

Раніше Байден назвав прямою образою міжнародних норм ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі й повідомив, що доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську