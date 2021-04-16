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Прийшов час для деескалації конфлікту: Байден про стягування військ РФ на кордоні з Україною

16 квітня, 00:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

США продовжують підтримувати своїх партнерів і союзників в Європі, заявив президент Сполучених Штатів

США стурбовані нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

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Про це у своєму відеозверненні заявив президент США Джо Байден.

"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму", – сказав Байден.

За його словами, США вже підтвердили підтримку суверенітету і цілісності України.

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"Тепер прийшов час провести деескалацію цього конфлікту. Ми повинні рухатися вперед, ведучи вдумливий діалог. США готові конструктивно продовжувати рухатися вперед в цьому процесі", – додав він.

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Нагадаємо, сьогодні США офіційно ввели нові санкції проти Росії. Це було зроблено для того, щоб покарати Кремль за дії проти суверенітету і інтересів Штатів.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло рішучу відсіч на нові санкції.

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