Прийшов час для деескалації конфлікту: Байден про стягування військ РФ на кордоні з Україною

США стурбовані нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент США Джо Байден.
"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму", – сказав Байден.
За його словами, США вже підтвердили підтримку суверенітету і цілісності України.
"Тепер прийшов час провести деескалацію цього конфлікту. Ми повинні рухатися вперед, ведучи вдумливий діалог. США готові конструктивно продовжувати рухатися вперед в цьому процесі", – додав він.
Нагадаємо, сьогодні США офіційно ввели нові санкції проти Росії. Це було зроблено для того, щоб покарати Кремль за дії проти суверенітету і інтересів Штатів.
У відповідь Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло рішучу відсіч на нові санкції.
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