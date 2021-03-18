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"Привіт" Кремлю від Байдена: екс-посол в Москві став директором ЦРУ

18 березня, 22:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Колишній посол США в Росії очолив головне розвідагентство США

Сенат США затвердив висунутого президентом Джо Байдена кар'єрного дипломата Вільяма Бернса директором Центральне розвідувальне управління.

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Про це повідомляє The New York Times.

Відповідне рішення верхньої палати Конгресу було ухвалене 18 березня одноголосно за прискореною процедурою – без поіменного голосування.

У минулому 64-річний Бернс очолював дипломатичні місії США в Росії та Йорданії. Він став першим професійним дипломатом після Джорджа Буша, який очолив ЦРУ.

Нині він є президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир. За часів Білла Клінтона Бернс працював виконавчим секретарем Держдепартаменту і спеціальним помічником держсекретаря Мадлен Олбрайт, за Обами з 2008 по 2014 рік обіймав посаду заступника держсекретаря. ЗМІ зазначають, що Бернс грав важливу роль в спробі перезавантаження взаємин з Росією, яку (безуспішно) вчинив Обама в перші роки керівництва країною.

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Допускається, що на своїй новій посаді він сконцентрує увагу на протистоянні Китаю, поведінку уряду якого він назвав на слуханнях в Конгресі "ворожою та хижацькою".

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця сенатор-республіканець Тед Круз заблокував швидке затвердження Бернса на посаді директора ЦРУ з вимогою до адміністрації Байдена ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

Після того, як держсекретар Ентоні Блінкен закликав компанії "негайно відмовитися" від участі в проекті, затвердження було розблоковано.

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