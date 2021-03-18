"Привіт" Кремлю від Байдена: екс-посол в Москві став директором ЦРУ

Сенат США затвердив висунутого президентом Джо Байдена кар'єрного дипломата Вільяма Бернса директором Центральне розвідувальне управління.

Реклама

Про це повідомляє The New York Times.

Відповідне рішення верхньої палати Конгресу було ухвалене 18 березня одноголосно за прискореною процедурою – без поіменного голосування.

У минулому 64-річний Бернс очолював дипломатичні місії США в Росії та Йорданії. Він став першим професійним дипломатом після Джорджа Буша, який очолив ЦРУ.

Нині він є президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир. За часів Білла Клінтона Бернс працював виконавчим секретарем Держдепартаменту і спеціальним помічником держсекретаря Мадлен Олбрайт, за Обами з 2008 по 2014 рік обіймав посаду заступника держсекретаря. ЗМІ зазначають, що Бернс грав важливу роль в спробі перезавантаження взаємин з Росією, яку (безуспішно) вчинив Обама в перші роки керівництва країною.

Реклама

Допускається, що на своїй новій посаді він сконцентрує увагу на протистоянні Китаю, поведінку уряду якого він назвав на слуханнях в Конгресі "ворожою та хижацькою".

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця сенатор-республіканець Тед Круз заблокував швидке затвердження Бернса на посаді директора ЦРУ з вимогою до адміністрації Байдена ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

Після того, як держсекретар Ентоні Блінкен закликав компанії "негайно відмовитися" від участі в проекті, затвердження було розблоковано.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама