Байден планує скасувати чергове рішення Трампа – ЗМІ

У США при Трампі суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами зізнавався беззастережно, однак Байден з цим не згоден і має намір скасувати рішення попередника

Голанські висоти належали Сирії в період з 1944 по 1967 рік, після чого Ізраїль завоював їх під час Шестиденної війни. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Адміністрація президента США Джо Байдена планує скасувати рішення екс-президента Дональда Трампа від 2019 року про визнання ізраїльського суверенітету на Голанських висотах.

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Як повідомляє видання Free Beacon, представник Держдепу США повідомив, що під керівництвом Джо Байдена американська влада значно обережніше, ніж при Трампі, підходить до питання про приналежність Голанських висот.

Представник зовнішньополітичного відомства заявив, що Голанські висоти не належать кому-небудь, а контроль Ізраїлю над цими територіями – "практичне питання".

"Поки (Башар аль-Асад) знаходиться при владі в Сирії, поки Іран зберігає свою присутність в Сирії, поки є групи ополченців, підтримувані Іраном, так і сам режим Асада, – все це становить значну загрозу безпеці Ізраїлю, і з практичної точки зору контроль над Голанах залишається дійсно важливим для безпеки Ізраїлю", – заявив чиновник.

ЗМІ зазначають, що подібні заяви – серйозне відходження від курсу попередньої адміністрації, яка беззастережно визнавала ізраїльський суверенітет над територіями.

Спірна територія

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Голанські висоти – спірні території, що лежать на кордоні Ізраїлю і Сирії. Їх площа, за нашими мірками, не дуже велика – 1800 квадратних кілометрів, що приблизно можна порівняти з площею великого району в Україні. І за ці землі ось уже понад півстоліття триває дуже серйозна боротьба на міжнародному рівні.

Якщо коротко, то основи нинішнього конфлікту були закладені ще 1923 року, коли Велика Британія, якій після перемоги в Першій світовій війні дістався мандат на управління територіями Палестини, передала частину земель (а саме Голанські висоти) в управління іншому переможцю – Франції. Яка опікувалася, в тому числі, і територіями, на яких пізніше виникала Сирія.

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944 року Сирія проголосила незалежність, до її складу увійшли і Голанські висоти. 1967 року в ході "шестиденної війни", яка розпочалася з превентивного удару Ізраїлю по коаліції арабських держав, ізраїльтяни захопили ці території. А 1981-го Ізраїль одноосібним рішенням поширив на цю територію свою юрисдикцію. При цьому міжнародне співтовариство анексії не визнало: 1967 року Радбез ООН прийняв резолюцію №242, в якій закликав Тель-Авів вивести війська з окупованих територій, а в 81-го – резолюцію № 497, якою рішення Ізраїлю про анексію визнано недійсним і не має міжнародної юридичної сили.

2008 року Генасамблея ООН своїм рішенням закликала Ізраїль дотримуватися зобов'язань і негайно припинити діяльність поселень на окупованих територіях, в тому числі Голанських висотах. Цікаво, що проти цього рішення проголосувало всього шість держав. Крім, зрозуміло, Ізраїлю та таких екзотичних країн, як Маршаллові острови, Мікронезія, Науру і Папау, проти проголосували також США.

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Також нагадаємо, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство.