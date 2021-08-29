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СЬОГОДНІ Світові новини США

Закликаємо припинити агресію. США звернулися до РФ в річницю Іловайської трагедії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
29 серпня, 13:23
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Сьогодні, 29 серпня, Україна відзначає День пам'яті захисників
Посольство США закликало РФ припинити агресію проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство США закликало РФ припинити агресію проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Посольство США звернулося до Росії в День пам'яті захисників України і сьомої річниці Іловайської трагедії. Представництво закликало РФ припинити агресію проти нашої країни.

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Про це повідомляє пресслужба посольства.

"У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України", – йдеться в повідомленні.

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Війна на Донбасі

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Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть у День Незалежності. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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