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СЬОГОДНІ Світові новини США

Проблему з житлом вирішено – у Техасі цілий район надрукують на 3D-принтері

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 22:01
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Поки що немає інформації, де розпочнеться будівництво та яке буде планування
Після здачі будинків фірма об'єдналася із компанією Lennar. Колаж "Сьогодні".
Після здачі будинків фірма об'єдналася із компанією Lennar. Колаж "Сьогодні".

Компанія Icon закінчила будівництво чотирьох будинків в Остіні, столиці штату Техас. Під час роботи використовували конструкції, зроблені за допомогою 3D-друку.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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3D-друк

Технологія 3D-друку стає все більш популярною у будівельній сфері. Вона дозволяє будувати швидко, дешево та з мінімальним залученням живої робочої сили. Будинки, що надруковані на 3D-принтері, вже використовують для вирішення житлового питання в країнах Африки. Але найбільший у світі проєкт – район на 100 житлових будинків, буде збудований в Остіні, штат Техас, США.

Цей амбітний проєкт – результат співпраці компаній Lennar Group, яка будує житлові будинки в США з 1954 року та ICON, що займається інноваційними будівельними технологіями.

Після здачі будинків фірма об'єдналася з компанією Lennar, щоб реалізувати новий незвичайний проєкт — збудувати 100 будинків за допомогою 3D-друку. Поки що немає інформації, де розпочнеться будівництво та яке буде планування.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали про те, як у Луцьку за допомогою 3D-принтера створюють перехідники для апаратів ШВЛ. Це розподільники повітря, які успішно використовують у країнах, де на коронавірус захворіли масово. Ідеї волонтери знаходять в інтернеті та адаптують зразки під умови українських лікарень.

Архітектурна компанія BIG та будівельна компанія ICON, що займається 3D-друком , Оголосили про своє партнерство для проєкту Olympus, який спрямований на розробку будівель для розміщення на Місяці.

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