Проблему з житлом вирішено – у Техасі цілий район надрукують на 3D-принтері

Поки що немає інформації, де розпочнеться будівництво та яке буде планування

Після здачі будинків фірма об'єдналася із компанією Lennar. Колаж "Сьогодні".

Компанія Icon закінчила будівництво чотирьох будинків в Остіні, столиці штату Техас. Під час роботи використовували конструкції, зроблені за допомогою 3D-друку.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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3D-друк

Технологія 3D-друку стає все більш популярною у будівельній сфері. Вона дозволяє будувати швидко, дешево та з мінімальним залученням живої робочої сили. Будинки, що надруковані на 3D-принтері, вже використовують для вирішення житлового питання в країнах Африки. Але найбільший у світі проєкт – район на 100 житлових будинків, буде збудований в Остіні, штат Техас, США.

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Цей амбітний проєкт – результат співпраці компаній Lennar Group, яка будує житлові будинки в США з 1954 року та ICON, що займається інноваційними будівельними технологіями.

Після здачі будинків фірма об'єдналася з компанією Lennar, щоб реалізувати новий незвичайний проєкт — збудувати 100 будинків за допомогою 3D-друку. Поки що немає інформації, де розпочнеться будівництво та яке буде планування.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали про те, як у Луцьку за допомогою 3D-принтера створюють перехідники для апаратів ШВЛ. Це розподільники повітря, які успішно використовують у країнах, де на коронавірус захворіли масово. Ідеї волонтери знаходять в інтернеті та адаптують зразки під умови українських лікарень.

Архітектурна компанія BIG та будівельна компанія ICON, що займається 3D-друком , Оголосили про своє партнерство для проєкту Olympus, який спрямований на розробку будівель для розміщення на Місяці.