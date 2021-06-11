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У США підтвердили небезпечну побічну реакцію після вакцин Pfizer і Moderna

11 червня 2021 10:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Розслідування безпеки препаратів почалося після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про можливий зв'язок між Pfizer і захворюванням

У США підтвердили небезпечну "побічку" після вакцин Pfizer і Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

У США підтвердили небезпечну "побічку" після вакцин Pfizer і Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

Вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і Moderna можуть викликати небезпечний побічний ефект у молодих чоловіків – запалення серця.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Центрів США по контролю і профілактики захворювань.

Розслідування безпеки препаратів почалося після того, як МОЗ Ізраїлю повідомив про можливий зв'язок між Pfizer і захворюванням.

Зазначається, що після другої дози вакцин у чоловіків віком 12-24 роки діагностували запалення серця протягом тижня після уколу. Деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація, проте більшість з них повністю позбулися симптомів.

"У осіб віком від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Це можна порівняти з очікуваннями від 10 до 102 випадків для цього вікового діапазону на основі фонової захворюваності населення США", – йдеться в повідомленні CDC.

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Ще одна система моніторингу показала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після другого щеплення порівняно з частотою, яка спостерігається після першої дози.

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У компаніях Moderna і Pfizer поки не встановили зв'язок між серцевими захворюваннями і вакцинами.

Як повідомлялося раніше, вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

Крім того, в українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусної хвороби. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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