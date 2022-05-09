Продовжимо зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна — Байден

Президент США провів розмову з лідерами "Великої сімки" та Зеленським

Байден заявив, що США й надалі будуть підтримувати Україну, щоб посилювати страждання Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

США продовжать зміцнювати Україну й надалі. Байден запевнив Зеленського у твердій підтримці нашої країни.

Про це президент США написав у Twitter.

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"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна", — написав Байден.

Миру, продиктованого Росією, не буде

Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир на умовах Росії приймати не можна.

"Ясно одне: миру, продиктованого Росією, не буде. Українці цього не приймуть — і ми теж", — зазначив Шольц.

Крім того, канцлер Німеччини не знає, скільки ще триватиме війна. Водночас він переконаний, що Україна вистоїть.

"Свобода і безпека візьмуть гору — так само як 77 років тому свобода і безпека взяли гору над рабством, насильством і диктатурою. В цьому і полягає спадщина 8 травня", — підкреслив він.

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