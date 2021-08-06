Походження COVID: спецслужби США отримали дані про віруси лабораторії Ухань – ЗМІ

Американці отримали доступ до файлів з дослідженнями вірусів в Уханьській лабораторії і шукають фахівців для розшифровки

США розшифровує дані з лабораторії в Ухані / колаж "Сьогодні"

Спецслужби Сполучених Штатів отримали доступ до даних про віруси, якими займалася лабораторія китайського інституту вірусології в Ухані і розраховують, що це допоможе встановити походження коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомили кілька обізнаних джерел CNN.

У руках американських спецслужб нібито опинився гігантський каталог досліджень китайських вірусологів в Ухані, який містить "генетичні схеми" вірусів. До їхнього аналізу вже залучені суперпотужні комп'ютери Міністерства енергетики США.

Водночас, за словами джерела видання, найбільша складність, з якою зіткнулися при розшифровці згаданої інформації – відсутність фахівців у цій сфері з досконалим знанням китайської мови, а в файлах використовується безліч професійних термінів нею.

"Очевидно, що є вчені, які пройшли б перевірку безпеки. Але знайти тих, хто при цьому ще й говорить китайською – це вкрай маленька група. І не просто вчених, а тих, хто спеціалізується на біології. Це дуже складно", – заявив співрозмовник видання.

Тому зараз американські спецслужби шукають вчених, що на належному рівні володіють китайською і здатні пройти перевірку служб безпеки.

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У США розраховують, що отримана інформація допоможе відповісти на питання, чи була пандемія коронавірусу спровокована витоком з Уханьської лабораторії.

Звідки у розвідки США з'явилися китайські файли, джерела не повідомили, видання припускає, що їх отримали у результаті злому хмарних серверів.

Теорії і докази

Ще рік тому витік вірусу з лабораторії виглядав як одна з теорій змови. Вважалося, що вірус вперше передався людині від кажана, а перші випадки захворювання пов'язували з ринком морепродуктів в Ухані.

Однак останнім часом все більше свідчень про те, що захворювання могло поширитися через випадкий витік коронавірусу з Уханьського інституту вірусології.

Версію почали серйозно розглядати, коли Держдепартамент США заявив про факти, що вказують, що три співробітники згаданого інституту були госпіталізовані в листопаді 2019 року – за пару тижнів до того, як Китай визнав перший випадок нового захворювання

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Крім того видатні вчені з усього світу у відкритому листі ВООЗ закликали провести нове розслідування можливого витоку вірусу, заявивши, що попереднє розслідування було помилковим.

Нагадаємо, раніше ВООЗ у своєму звіті про розслідування походження вірусу заявила, що лабораторне походження ковіда вкрай малоймовірне.

При цьому Китай відмовився виконувати план Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо другого етапу розслідування походження COVID-19.

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