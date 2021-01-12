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Протести в США: ФБР порушило понад 160 справ після заворушень в Капітолії

12 січня, 23:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За 70 справами уже пред'явлені звинувачення

Після вторгнення прихильників президента США Дональда Трампа в Конгрес США, де повинні були визначити переможця на президентських виборах, Федеральне бюро розслідувань порушило понад 160 справ.

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Про це заявив заступник керівника регіонального відділення спецслужби в окрузі Колумбія Стівен Д`Антуоно, передає Reuters.

Виконувач обов'язків прокурора США Майкл Шервин заявив, що за 70 справами уже пред'явлені звинувачення, і він очікує, що їхня кількість зросте до сотень.

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До речі, після заворушень у Сполучених Штатах і штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа низка високопоставлених чиновників подала у відставку.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

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