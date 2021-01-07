Протести в США: над Капітолієм клубочиться дим (відео)

До кінця не ясно, що саме є причиною диму

Біля будівлі Конгресу Сполучених Штатів, в яке раніше увірвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, видно дим.

Реклама

На відео, яке з'явилося в ЗМІ, до кінця не ясно, що саме є причиною диму.

Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолію, де повинні були визначити і оголосити переможця на виборах, ймовірно – демократа Джо Байдена.

В тренді Відсторонення Трампа: демократи починають процедуру імпічменту

Читайте також: "Сімпсони" давно "передбачили" Майдан в США: до Армагеддону залишилося 13 днів

У протестах беруть участь кілька сотень американців .

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама