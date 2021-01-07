Протести в США: над Капітолієм клубочиться дим (відео)

Біля будівлі Конгресу Сполучених Штатів, в яке раніше увірвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, видно дим.
На відео, яке з'явилося в ЗМІ, до кінця не ясно, що саме є причиною диму.
Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолію, де повинні були визначити і оголосити переможця на виборах, ймовірно – демократа Джо Байдена.
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У протестах беруть участь кілька сотень американців .
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