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Протести в США: Трамп закликав своїх прихильників залишити будівлю Капітолію

6 січня, 23:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Трамп вважає, що зараз найважчий час для США

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників залишити будівлю Капітолію і розійтися.

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Відео діючий президент опублікував в Twitter.

"Я знаю, що вам боляче. У нас вкрали вибори. Ми не хочемо, щоб хто-небудь постраждав в цей важкий період часу. У нас ніколи не було часу важче. Вони вкрали все у мене, у вас і у нашої країни. Але ми не можемо грати на руку цим людям, тому йдіть додому з миром", – заявив Трамп в відеозверненні.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

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вибори США Дональд Трамп президент США
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