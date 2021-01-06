Протести в США: Трамп закликав своїх прихильників залишити будівлю Капітолію

Трамп вважає, що зараз найважчий час для США

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників залишити будівлю Капітолію і розійтися.

Реклама

Відео діючий президент опублікував в Twitter.

"Я знаю, що вам боляче. У нас вкрали вибори. Ми не хочемо, щоб хто-небудь постраждав в цей важкий період часу. У нас ніколи не було часу важче. Вони вкрали все у мене, у вас і у нашої країни. Але ми не можемо грати на руку цим людям, тому йдіть додому з миром", – заявив Трамп в відеозверненні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама