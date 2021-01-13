Протести в США: Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади

Чинному президенту США Дональду Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади в майбутньому.
Відповідну резолюцію в Палату представників Конгресу США внесла демократ Елеанор Холмс Нортон. Текст ініціативи опублікований на урядовому порталі GovInfo.
"Палата Представників вважає, що президент Дональд Трамп "як посадова особа США, що брав участь в заколоті або повстанні проти (США – Ред.), надавав допомогу або сприяння ворогам", що позбавляє його права обіймати посади в майбутньому", – йдеться в документі.
Заборона може бути скасованою, якщо за це в подальшому проголосують дві третини законодавців кожної палати Конгресу.
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До речі, детально про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".
Також ми писали про те, що віце-президент США Майкл Пенс відмовився відсторонити діючого президента Дональда Трампа від влади.
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