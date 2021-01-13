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Протести в США: Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади

13 січня, 03:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Заборона може бути скасованою

Чинному президенту США Дональду Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади в майбутньому.

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Відповідну резолюцію в Палату представників Конгресу США внесла демократ Елеанор Холмс Нортон. Текст ініціативи опублікований на урядовому порталі GovInfo.

"Палата Представників вважає, що президент Дональд Трамп "як посадова особа США, що брав участь в заколоті або повстанні проти (США – Ред.), надавав допомогу або сприяння ворогам", що позбавляє його права обіймати посади в майбутньому", – йдеться в документі.

Заборона може бути скасованою, якщо за це в подальшому проголосують дві третини законодавців кожної палати Конгресу.

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До речі, детально про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".

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Також ми писали про те, що віце-президент США Майкл Пенс відмовився відсторонити діючого президента Дональда Трампа від влади.

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США Дональд Трамп
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