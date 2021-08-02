Противники вакцинації звинуватили Apple у цензурі: що сталося

Apple налаштувала проти себе антивакцинаторів / колаж "Сьогодні"
Розробники застосунку для знайомств противників вакцинації Unjected звинуватили компанію Apple у цензурі через те, що вона видалила зі свого магазину AppStore їхній продукт.
Про це повідомляє Business Insider.
"Мабуть, нас вважають "дуже сильними" для того, щоб ділитися своєю медичною автономією і свободою вибору. Звичайно, Apple нас видалила", – заявив засновник Unjected Шелбі Томсон.
Що кажуть в Apple
В Apple вже відреагували на звинувачення, там заявили, що додаток порушував політику компанії щодо контенту, пов'язаного з COVID-19. Там також процитували інтерв'ю, в яких засновники Unjected заявляли, що їх застосунок призначений для "однодумців, які не пройшли вакцинацію".
Представники Apple уточнили, що спочатку програма Unjected в App Store була відхилена, але потім її відновили після внесених оновлень. Рішення ж про остаточне видаленні було ухвалене у зв'язку зі спробами розробників "обдурити оглядачів Apple".
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Тим часом представники платформи для невакцинованих вже заявили, що збираються розвивати свій сайт, який "Apple та інші IT-компанії не зможуть відключити".
Нагадаємо, компанія Apple оголосила про запуск платної підписки на канали з впорядкування файлів у 170 країнах, зокрема в Україні.
Ми також писали, що у Франції понад сто тисяч людей протестували проти нового "карантинного" плану влади, згідно з яким з серпня буде потрібна довідка про повний курс вакцинації, щоб відвідувати громадські місця.
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