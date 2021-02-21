Прожив у США понад 60 років: Німеччині видали колишнього охоронця концтабору

Сполучені Штати в суботу, 20 лютого, видали Німеччині жителя американського штату Теннессі, який у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі в Ноєнгаммі (Нижня Саксонія).

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

95-річного громадянина Німеччини Фрідріха Карла Бергера доставили в міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.

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"Депортація Бергера демонструє прагнення Міністерства юстиції та його партнерів по правоохоронних органах гарантувати, щоб США не ставали притулком для тих, хто брав участь у нацистських злочинах проти людяності й інших порушеннях прав людини", – заявив в. о. генпрокурора Монті Вілкінсон.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, після прибуття в Німеччину федеральна поліція передала Бергера Земельному відомству у кримінальних справах Гессена, далі прокуратура має намір допитати його за звинуваченням у співучасті в убивстві.

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Бергер прожив у США понад 60 років – з 1959 року. Американський суд дійшов висновку, що він добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де "мало місце переслідування в'язнів", а також охороняв в'язнів під час примусової евакуації в головний табір в Ноєнгаммі, під час якої загинули близько 70 в'язнів.

Нагадаємо, раніше прокуратура Німеччини висунула звинувачення 100-річному колишньому охоронцеві концтабору Заксенхаузен, якого звинувачують у співучасті в убивстві 3518 єврейських в'язнів.

Крім того, в липні 2020 року в Німеччині засудили до двох років позбавлення волі умовно 93-річного Бруно Д., визнавши його винним у причетності до загибелі 5230 бранців концентраційного табору.

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