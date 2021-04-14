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Байден і Меркель зійшлися на думці: Путін має відвести війська від України

14 квітня, 23:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після розмови з російським президентом очільник Білого дому зателефонував в Німеччину – обговорювали нарощування російської армії біля України

Росія має припинити нарощування своєї військової присутності на кордоні з Україною, а також в окупованому Криму і районах Донбасу, вважають канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден.

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Про це, як повідомляє Reuters, після телефонної розмови двох лідерів заявив прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт.

"Ще однією темою розмови була ситуація довкола східної України. Федеральний канцлер і президент були єдині в тому, що від Росії необхідно згортання недавнього посилення військової присутності, аби досягти деескалації ситуації", – сказав Зайберт.

Крім того, Меркель і Байден обговорили й інші питання, зокрема боротьбу з пандемією коронавірусу, вакцинацію, а також домовилися тісно координувати свої подальші кроки щодо майбутнього виведення військ США і НАТО з Афганістану.

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Нагадаємо, що через переміщення російських військ до українських кордонів НАТО і окремі країни-члени військового блоку закликали Кремль припинити свої агресивні дії.

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А напередодні Байден провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Подробиці – у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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