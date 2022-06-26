Путін чи Україна. Блінкен оцінив, хто кого переживе

Держсекретар США назвав стратегічні цілі російського президента, яких він не зміг досягти

Блінкен дав оптимістичний прогноз щодо тривалості життя Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен впевнений, що суверенна Україна переживе президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що глава Кремля не досяг своєї мети у війні з Україною.

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю CNN.

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Глава американської дипломатії пояснив, що свідчить про те, що Путін вже програв у війні з Україною.

"Якщо говорити про стратегічні цілі Путіна, він зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покінчити з суверенітетом і незалежністю України, стерти її з карти світу, включити до складу Росії. Це не вдалося. І суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін буде на сцені", – зазначив Блінкен.

Він додав, що Путін також намагався роз'єднати НАТО.

"Ми збираємося вирушити на саміт НАТО, де Альянс продемонструє велику єдність, найбільшу на моїй пам'яті силу", – анонсував Блінкен.

Держсекретар США визнав, що на сході України триває запеклий тактичний бій з російською агресією і українські війська змушені відступати.

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Блінкен пообіцяв: США разом з НАТО продовжать робити все можливе, щоб українці мали все, що потрібно, для відсічі російській агресії.

Раніше Блінкен заявляв, що Путін у війні проти України ставить за мету знищити українську ідентичність.

За словами президента США, Путін, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, розраховував, що між західними союзниками по НАТО та G7 відбудеться розкол. Але цього не сталося.