Путін знову себе переграв. НАТО змінить модель оборони на східному фланзі

До саміту НАТО всі члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу

Вторгнення РФ в Україну змусило Альянс змінювати оборонну модель / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське вторгнення змусило союзників Альянсу переосмислити стратегію та погодитися з тим, що сили НАТО мають бути присутніми у більшій кількості на східному фланзі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська щоправда.

"Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові додати додаткових сил для посилення цієї моделі", – зазначив генсек НАТО.

Етапи нової оборонної моделі

збільшення передової присутності з великою кількістю бойових операцій;

попереднє розгортання військового обладнання задля економії часу за умов, коли потрібна мобілізація сил;

попереднє визначення підрозділів – це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де будуть певні обов'язки.

За його словами, протягом останніх кількох місяців НАТО подвоїла кількість бойових груп на сході від чотирьох до восьми. Також він зазначив, що нова модель оборони східного флангу НАТО означатиме "істотне посилення до стримування та оборони у всьому Альянсі".

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Саміт НАТО

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді з 28 по 30 червня. Нова стратегічна концепція Альянсу, яку планується прийняти на саміті, включатиме Китай, а також зміна ставлення до Росії. На заході буде присутній президент США Джо Байден . Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили також свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "дива" Але тут же додав, що передумов для цього немає. Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.