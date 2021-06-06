Путін "відкрито глузує" над Байденом – Дональд Трамп

На думку Трампа, китайські учасники переговорів і Путін принижують США

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.

Реклама

Про це він заявив на з'їзді республіканців у Північній Кароліні, пише The Nation.

"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують з нього, вони принижують нашу країну", – сказав Трамп.

Колишній глава країни додав, що у нього були "чудові стосунки з Путіним, але ніхто не був такий суворий з Росією", як він.

Також Трамп вважає, що Байден підтримує "Північний потік – 2".

Реклама

"Відхилили наш трубопровід, але підтримують російський, який я повністю зупинив, відправившись в Німеччину і в усі частини Європи", – додав він.

В тренді У Польщі ліфт з двома українцями впав з 15-го поверху

Нагадаємо, перша зустріч президентів США і Росії, Джо Байдена і Володимира Путіна, відбудеться 16 червня в Женеві (Швейцарія).

Джо Байден особисто запропонував Володимиру Путіну зустрітися і обговорити стан відносин Америки та Росії, а також інші питання, включаючи і питання України.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":