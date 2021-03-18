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Путін запропонував Байдену дискусію в прямому ефірі: в Білому домі посміялися

18 березня, 20:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент США не шкодує про своє інтерв'ю, в ході якого він назвав Путіна вбивцею

Президент Росії Володимир Путін запропонував американському лідеру Джо Байдену провести дискусію в прямому ефірі.

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Про це повідомляє Медуза.

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Без всяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії. Мені видається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн", – сказав він.

Офіційна представниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Байден не шкодує про своє інтерв'ю телеканалу ABC, в ході якого він назвав Путіна вбивцею.

"Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", – сказала вона.

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Крім того, прессекретарка відповіла на питання журналістів, чи прийме глава держави пропозицію російського колеги про нову розмову онлайн.

"Я повернуся до вас, якщо будуть не такі смішні питання. Президент вже розмовляв з Путіним, хоча є ще багато світових лідерів, з якими він поки не спілкувався. І ми спілкувалися з російськими лідерами, членами уряду на всіх рівнях, але мені нічого сказати про майбутні зустрічі. Президент буде в Джорджії завтра і дуже зайнятий", – додала Псакі.

Нагадаємо, раніше Байден назвав Путіна вбивцею, і господарю Кремля знадобилася доба, щоб дати дитячу відповідь. Детальніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Росія США Володимир Путін Джен Псакі Джо Байден
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