Путіна не бояться: у Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю

У США заявили, що здатні захистити себе та союзників

Путін не налякає своїми заявами США/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

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За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.

"У нас немає підстав сумніватися в вірогідності цих повідомлень", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що це був непотрібний крок зі сторони Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і точно не з боку України.

У НАТО зазначили, що готові захистити і себе, і союзників.

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"Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", — сказав чиновник Міноборони США.

України подала до суду на РФ

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

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