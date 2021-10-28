Намагалася захистити інших: у США трансгендерна жінка померла від куль стрілка в магазині

Джо Акер працювала охоронницею в торговому центрі

Джо Акер перша намагалася затримати нападника/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 25 жовтня, в торговому центрі міста Бойсе в штаті Айдахо (США) внаслідок стрілянини загинула трансгендерна жінка Джо Акер. Вона працювала в охороні закладу і мала за спиною три роки служби в американській армії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Деталі стрілянини

Стрілянину в торговому центрі з невідомих причин влаштував 27-річний Джейкоб Бергквіст. Він діяв один, але мав при собі декілька одиниць зброї. У торговому центрі було знайдено 18 гільз.

Вбивство працівниці охорони

Першою затримати стрільця намагалася працівниця охорони, 26-річна Джо Акер, яка працювала на першому поверсі торгового центру. Від його пострілів вона померла на місці.

Намагалася вберегти життя людей

Співмешканець Акер Рей Доун розповів журналістам, що вона протистояла стрільцеві, щоб допомогти людям бути в безпеці та дати їм можливість втекти. Рей стверджує, якби не її геройство, жертв могло б бути набагато більше.

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Інші жертви

Після вбивства Джо Акер, стрілок продовжив вести вогонь у торговому центрі. Від його куль загинув також 49-річний чоловік. Ще п'ятеро осіб, серед яких поліцейський, отримали поранення. Сам стрілець помер наступного дня в лікарні від поранень, які у перестрілці йому завдала поліція.

Стрілянина в університеті

У США в штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу. В результату є жертви.

У навчальному закладі проходила зустріч випускників, поки не сталося кілька пострілів. Деякі люди отримали поранення, зокрема, один зі студентів, якому на місці інциденту надали медичну допомогу. Ще одна людина, що не є студентом, померла від поранення на місці.

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