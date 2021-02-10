Намагався скасувати вибори? ЗМІ дізналися про нове розслідування проти Трампа

Прокурори в одному з округів Джорджії почали кримінальне розслідування проти колишнього президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело.

Йдеться про січневий телефонний дзвінок експрезидента секретарю штату Бреду Раффенспергеру. Тоді глава держави намагався домогтися зміни підсумків виборів в цьому штаті.

За інформацією видання, прокурор округу Фултон Фані Вілліс направив лист посадовим особам в уряді з проханням зберегти документи, пов'язані з дзвінком Трампа.

Як відзначає NYT, розслідування робить Джорджію другим штатом після Нью-Йорка, де експрезиденту загрожує кримінальне розслідування. І якщо справи дійдуть до суду, то присяжні навряд чи стануть на сторону Трампа.

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Як повідомлялося раніше, більшість членів Сенату США проголосували за визнання процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа таким, що відповідає конституції, незважаючи на заклики деяких республіканців припинити процес.

Адвокат Трампа Брюс Кастор вважає, що таким чином демократи намагаються позбавити експрезидента права балотуватися на виборах у майбутньому.

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