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"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19

15 березня, 06:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Фаучі закликав Трампа вплинути на своїх прихильників стосовно вакцинації

Головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 і закликав колишнього президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

У програмі одного з телеканалів Фаучі розповів про нові напрямки поширення інфекції в Європі і попередив про можливість виникнення подібних в США вже за кілька тижнів.

Фаучі підкреслив, що ще дуже рано святкувати перемогу над вірусом.

"Вони думали, що позбулися вірусу, але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", – сказав він, маючи на увазі європейських чиновників.

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Інфекціоніст також закликав Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися від коронавірусу, як спосіб подолати скептицизм щодо вакцини серед республіканців.

"Я думаю, це матиме велике значення, якщо Трамп висловить підтримку вакцинації", – сказав Фаучі.

Напередодні канал PBS оприлюднив опитування, згідно з яким майже половина чоловіків, які відносять себе до республіканської партії, сказали, що не будуть вакцинуватися від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцинація коронавірус пандемія інфекціоніст
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