"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19

Фаучі закликав Трампа вплинути на своїх прихильників стосовно вакцинації

Головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 і закликав колишнього президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися.

Реклама

Про це повідомляє "Голос Америки".

У програмі одного з телеканалів Фаучі розповів про нові напрямки поширення інфекції в Європі і попередив про можливість виникнення подібних в США вже за кілька тижнів.

Фаучі підкреслив, що ще дуже рано святкувати перемогу над вірусом.

"Вони думали, що позбулися вірусу, але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", – сказав він, маючи на увазі європейських чиновників.

Реклама

Інфекціоніст також закликав Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися від коронавірусу, як спосіб подолати скептицизм щодо вакцини серед республіканців.

"Я думаю, це матиме велике значення, якщо Трамп висловить підтримку вакцинації", – сказав Фаучі.

Напередодні канал PBS оприлюднив опитування, згідно з яким майже половина чоловіків, які відносять себе до республіканської партії, сказали, що не будуть вакцинуватися від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама