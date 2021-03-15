"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19

Головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 і закликав колишнього президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися.
Про це повідомляє "Голос Америки".
У програмі одного з телеканалів Фаучі розповів про нові напрямки поширення інфекції в Європі і попередив про можливість виникнення подібних в США вже за кілька тижнів.
Фаучі підкреслив, що ще дуже рано святкувати перемогу над вірусом.
"Вони думали, що позбулися вірусу, але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", – сказав він, маючи на увазі європейських чиновників.
Інфекціоніст також закликав Дональда Трампа переконати своїх прихильників вакцинуватися від коронавірусу, як спосіб подолати скептицизм щодо вакцини серед республіканців.
"Я думаю, це матиме велике значення, якщо Трамп висловить підтримку вакцинації", – сказав Фаучі.
Напередодні канал PBS оприлюднив опитування, згідно з яким майже половина чоловіків, які відносять себе до республіканської партії, сказали, що не будуть вакцинуватися від COVID-19.
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