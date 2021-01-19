Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо Байдена

20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена, який переміг на президентських виборах в США 3 листопада. Кого являє собою новий господар Білого дому, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Сім'я

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Джо Байден – син торговця вживаними автомобілями, чиї предки прибули в Америку з Північної Ірландії. Першим іммігрував до Америки прапрапрадід по батькові Вільям Байден.

Байден став другим президентом-католиком після Джона Кеннеді. (Більшість християнського населення в США – протестанти.)

Прадід 46-го президента США – Едвард Ф. Блюїтт, був членом Сенату Пенсильванії.

Джо Байден залишився вдівцем у 1972 році, Коли його дружина Нейлія і дочка Наомі загинули в автокатастрофі, а сини Бо і Гантер отримали серйозні травми. Після цього сенатор від штату Делавер 36 років поспіль витрачав три години на поїздку в обидва кінці з Вашингтона додому, у Вілмінгтон, до двох синів і назад в офіс.

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Одружений на Джилл Байден з 1977 року, у другому шлюбі виховує дочку Ешлі.

Приватне

Не вживає алкоголю, посилаючись на своїх сильно питущих ірландських предків.

У дитинстві Байден сильно заїкався, але після 20 зміг позбутися цієї вади, декламуючи поезію перед дзеркалом.

Джо Байдену 26. Фото: Instagram

Звинувачувався в сексуальних домаганнях у травні 2020 року. Нібито Байден робив непристойні пропозиції одній з колишніх співробітниць на ім'я Тара Рід у 1993 році. Заперечив, що не пам'ятає таку.

Політика

Легенда свідчить, що коли ще студентом-політологом юний Байден просив руки своєї майбутньої дружини Нейлії Гантер, то на запитання батьків про кар'єрні плани відповів, що хоче бути президентом.

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Зрештою Байден став найстаршим президентом Америки: 20 листопада йому виповнилося 78.

При цьому він був одним з п'яти наймолодших сенаторів США, обраним до Сенату в 1972 році, коли йому було 29. Його виборчу кампанію тоді вперше очолила рідна сестра Валері.

Байден також встановив історичний рекорд, виклавши під час президентської кампанії 582 мільйони доларів на телевізійну рекламу .

Двічі відвідував Москву на запрошення радянського керівництва в 1979 і 1988 роках. Під час візитів зустрічався з головою Ради міністрів СРСР Олексієм Косигіним і головою радянського МЗС Андрієм Громиком.

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Сенатор Байден виступав проти спільного навчання чорних і білих учнів у школах і голосував за війну в Іраку в 2003 році.

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У 2014 році Джо Байден входив до рейтингу найменш заможних чиновників США, посівши в ньому 577-ме місце.

Головним досягненням Байдена на посаді віцепрезидента вважається активна участь у виведенні США з економічної кризи 2008-2009 років.

Вперше брав участь у президентських перегонах проти вічного "лузера" Майкла Дукакіса в 1988 році, але зняв кандидатуру через звинувачення в плагіаті (використовував фрагменти промов інших політиків) і брехні – перебільшував свої успіхи в коледжі.

Друга спроба була в 2008 році, але вже після перших праймеріз політик відмовився від суперництва з Гілларі Клінтон і Бараком Обамою.

Байден і Україна

Політик неодноразово відвідував Україну з офіційними візитами і заявляв про свою підтримку.

У липні 2009 року Байден з тодішнім президентом Віктором Ющенком домовилися про створення українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства.

Якщо вірити Байдену, саме після його дзвінка під час подій Революції гідності Віктор Янукович втік з України.

Після початку російської агресії різко засудив окупацію Криму і виступив за введення жорстких санкцій проти Кремля. Не менш гостро висловлювався і стосовно російської агресії на Донбасі.

Фото: president.gov.ua

Очолив делегацію США на інавгурації п'ятого президента України Петра Порошенка.

Під час візиту до Києва в 2014 році заявив буквально таке: "Ви дивовижні люди, український народе. Ви відважні люди. І ви ще раз показали це всьому світу".

Крім того, широко відомий "український скандал", в якому опинився син Байдена.

Під час виборчої кампанії обіцяв посприяти Україні в отриманні летального зброї, якщо переможе на виборах. Крім того, нашій країні була обіцяна економічна підтримка.

Політичні позиції:

Головний пріоритет – охорона здоров'я .

. Виступає за збереження санкцій проти Росії і проти повернення Росії в G7.

і проти повернення Росії в G7. Реформа громадського транспорту в містах з населенням понад 100 тис. жителів.

в містах з населенням понад 100 тис. жителів. Пообіцяв зупинити будівництво прикордонної стіни з Мексикою .

. Рівність ЛГБТ.

Законний доступ до абортів , але тільки на ранніх строках.

, але тільки на ранніх строках. Безплатне навчання в коледжах для дітей із сімей з достатком до 125 тис. доларів на рік.

для дітей із сімей з достатком до 125 тис. доларів на рік. Запровадження високих податків для американців з доходами понад 400 тис. доларів на рік.

з доходами понад 400 тис. доларів на рік. Проти легалізації марихуани.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації наступника – демократа Джо Байдена. Отже, Трамп порушить давню традицію і за більш ніж 150 років стане першим президентом США, який пропустить інавгурацію свого наступника, будучи живим.

Варто зазначити, що особиста зустріч двох президентів – того, що покидає посаду, і новообраного – є візуальним проявом американської демократії, а також наступництва і мирної передачі влади.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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