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Поширюють собаки, а заражаються діти – вчені знайшли новий коронавірус

21 травня, 12:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Якщо епідеміологічні дослідження підтвердяться, це буде вже восьмий коронавірус, який може викликати захворювання у людей

Новий вірус передається людині від собак

Новий вірус передається людині від собак / Фото: twitter.com/libpincher

Вчені виявили новий коронавірус, який передається людині від собак.

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Про це повідомляє The Hill.

2018 року дослідники зробили аналіз мазків з носа у понад 300 пацієнтів, які лікувалися від пневмонії в Малайзії. У восьми з них, сім з яких – діти, був виявлений раніше невідомий коронавірус, який назвали CCoV-HuPn-2018.

Водночас поки незрозуміло, чи може вірус передаватися від людини до людини і як людський імунітет може з ним справлятися.

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"Зараз ми не бачимо причин очікувати нової пандемії від цього вірусу, але я не можу виключати, що він ніколи в майбутньому не викличе занепокоєність", – заявила Анастасія Власова, дослідниця з Університету штату Огайо.

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У тварин, заражених новим коронавірусом, з'являються проблеми з шлунково-кишковим трактом. У людей – інша клінічна картина, яка більше схожа на респіраторне захворювання.

Якщо епідеміологічні дослідження підтвердяться, це буде вже восьмий коронавірус, який може викликати захворювання у людей.

Як повідомлялося раніше, турецька компанія Aksa Akrilik стверджує, що створила матеріал, потрапляючи на який, 97,5% коронавірусу гине протягом 30 хвилин.

Також ми писали про іншу розробку вчених – нанотехнологічний тест на COVID-19, який показує результат протягом 10 секунд з точністю 99%.

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