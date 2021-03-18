Розвідка США попередила про загрозу атак з масовими жертвами у 2021 році

Екстремістів можуть підбурити обмеження у зв'язку з коронавірусом і нападом на Капітолій

Розвідувальні служби Сполучених Штатах заявили про постійну загрозу того, що радикальні екстремісти, що діють з расового та етнічного мотивів, можуть вчинити атаки з масовими жертвами на мирних жителів.

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Про це йдеться у звіті, підготовленому спільно ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та Національним контртерористичним центром, передає Reuters.

Причому зазначається, що їх можуть підбурити обмеження, пов'язані з коронавірусом і нападом на Капітолій.

"Це майже напевно підштовхне деяких внутрішніх екстремістів до спроб застосування насильства цього року", – йдеться у звіті.

Крім того, серед екстремістів виділяють так званих ополченців, які можуть переважно бути націлені на співробітників правоохоронних органів, урядових службовців і об'єкти.

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Також розвідувальні служби США повідомили і про інші категорії внутрішніх екстремістів, що викликають занепокоєння, серед них активісти із захисту прав тварин і захисту навколишнього середовища, противники абортів, анархісти і люди, що називають себе суверенними громадянами – які "Вважають себе вільними від державної влади і законів".

Нагадаємо, Білий дім попередив про збереження загрози кібератак на програмне забезпечення Microsoft після останніх зломів корпоративної пошти Outlook.

Ми також повідомляли, що в США запобігли теракту, який міг стати повторенням атак, що сталися 11 вересня 2001 року.

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