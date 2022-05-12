Розвідці США заборонили передавати Україні частину розвідданих про РФ – The Washington Post

У США пояснюють, що такі заходи вжили для того, щоб запобігти більш масштабній війні

Розвідка США більше не передаватиме Україні частину інформації про РФ / Колаж "Сьогодні"

Через військове вторгнення Росії на територію нашої незалежної країни США розробили вказівки, щоб обмінюватися розвідданими з Україною. Проте внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони відповідних типів інформації. Все для того, щоб утримати США від участі у можливих атаках, які Україна може здійснити всередині Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

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У США розвідці заборонили передавати Україні ту частину інформації, яка допомогла б країні атакувати російські об'єкти.

Зараз Вашингтон передає Києву інформацію про місцезнаходження та переміщення російських військ "в режимі реального часу". Україна отримує супутникові знімки та звіти, зібрані з конфіденційних американських джерел у США.

Також тепер США не зможуть надавати докладну інформацію, яка б допомогла Україні ліквідувати членів російського військового керівництва вищого рангу, зокрема начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу.

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Проте ця заборона не поширюється на російських генералів. Водночас, за словами американського високопосадовця, уряд США вирішив не надавати інформацію про їхнє місцезнаходження в Україні теж.

ЗСУ атакували крейсер "Москва" за допомогою розвідки США

США надали Україні розвіддані про місцезнаходження крейсера "Москва". Після чого ЗСУ успішно атакували корабель.

"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зателефонували своїм американським колегам для підтвердження того, що це справді "Москва". США відповіли ствердно і надали розвіддані про його місцезнаходження. Проте незрозуміло, чи знали США, що Україна рушить, щоб завдати удар по кораблю, і США не брали участь у цьому рішенні", – повідомили джерела.

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