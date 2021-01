Це не Америка: світові лідери про штурм Конгресу США

Штурм Конгресу США прихильниками Дональда Трампа спричинив шок у світовій спільноті.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба щодо сцен у Вашингтоні висловив упевненість, що американська демократія подолає цей виклик:

"Необхідно якомога швидше відновити верховенство закону та демократичні процедури. Це важливо не тільки для США, а й для України і всього демократичного світу".

Concerning scenes in Washington, D.C. Im confident American democracy will overcome this challenge. The rule of law & democratic procedures need to be restored as soon as possible. This is important not only for the U.S., but for Ukraine and the entire democratic world as well. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

А британський прем'єр Борис Джонсон уважає штурм Капітолію ганебним:

"Те, що відбувається в американському Конгресі, – ганьба! Сполучені Штати стоять на сторожі демократії в усьому світі. І нині як ніколи важливо мирно передати владу обраному президенту".

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. - Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Атакою на демократію і верховенство права назвав події у Вашингтоні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. У своєму Twitter він закликав поважати результати виборів президента.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

На тому ж наполягає міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан:

"Насильство проти американських інститутів – серйозна атака на демократію. Я їх засуджую. Необхідно поважати волю і голос американського народу".

Les violences contre les institutions américaines sont une atteinte grave contre la démocratie. Je les condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent etre respectés. - Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

Шок і занепокоєння подіями у США висловила й Канада.

"Канадці глибоко стривожені і засмучені нападами на демократію у Сполучених Штатах, адже це наш найближчий союзник і сусід. Насильство ніколи не зможе придушити волю народу. Демократію у США необхідно підтримувати – і так і буде", написав прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld – and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Генсек ООН Антоніу Гутерріш був "засмучений" подіями в Капітолії США, заявив його прес-секретаря Стефан Дюжаррік:

"У таких обставинах важливо, щоб політичні лідери переконували своїх послідовників у необхідності утримуватися від насильства, а також поважати демократичні процеси та верховенство закону".

"Засмучений новинами про заворушення й насильство у Вашингтоні. Не можна допустити, щоб демократичний процес був підірваний незаконними протестами", написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process can not be allowed to be subverted through unlawful protests. - Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2021

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав учорашнє буйство в Капітолії "ганебним актом":

"Я не сумніваюся, що американська демократія переможе – так було завжди".

PM Netanyahu: & # 39; Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish.



The rampage at the Capitol yesterday was a disgraceful act that must be vigorously condemned.



I have no doubt that American democracy will prevail – it always has. " - PM of Israel (@IsraeliPM) January 7, 2021

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі:

"Я впевнений, що американський народ і його вибрані представники знають, як відбити цей напад, і продовжуватимуть захищати цінності, на яких заснували Сполучені Штати".

2/2

I am sure that the American people and their elected representatives will know how to fend off this attack and will continue to defend the values on which the United States was founded. - – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) January 7, 2021

Президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні наголосив:

"Те, що сталося сьогодні у Вашингтоні, безумовно, не по-американськи. Ми віримо в силу наших демократій. Ми віримо в силу американської демократії".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив:

"Трамп і його прихильники повинні нарешті прийняти рішення американських виборців і припинити топтатися по демократії".

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler * Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) - Heiko Maas (@HeikoMaas) January 6, 2021

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав насильницькі протести у Вашингтоні "сценами, які шокують", і заявив, що потрібно поважати результати демократичних виборів у США.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

"Я із занепокоєнням стежу за новинами, які надходять із Капітолійського пагорба у Вашингтоні. Я вірю в силу американської демократії. Нове президентство Джо Байдена подолає цей час напруженості, об'єднавши американський народ", написав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

The US Congress ratifies the victory of @JoeBiden after a fateful day. Yesterday & # 39; s attack on Capitol Hill has only succeeded in reaffirming the principles we share. Spain will work with the United States for a more just world and the triumph of democracy over extremism. - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 7, 2021

Із закликами забезпечити мирну передачу влади й поважати демократичні цінності виступили також міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні, голова Євроради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глави урядів Чехії, Канади Швеції, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Нової Зеландії.

Нагадаємо, у спробі домогтися перегляду підсумків президентських виборів прихильники чинного президента США Дональда Трампа змели кордони поліції та увірвалися в будівлю Капітолію. Там тривало засідання обох палат американського Конгресу, які підтверджували результати голосування Колегії виборників, що віддала перемогу Джо Байдену.

Служба безпеки евакуювала конгресменів на військову базу, із якої вони повернулися в будівлю Капітолію після відновлення порядку.

Наразі Конгрес відновив роботу. Законодавчий орган підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

