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Це не Америка: світові лідери про штурм Конгресу США

7 січня, 12:50

Ольга Литвин Ольга Литвин

Світ вражений подіями у США

Штурм Конгресу США прихильниками Дональда Трампа спричинив шок у світовій спільноті.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба щодо сцен у Вашингтоні висловив упевненість, що американська демократія подолає цей виклик:

"Необхідно якомога швидше відновити верховенство закону та демократичні процедури. Це важливо не тільки для США, а й для України і всього демократичного світу".

А британський прем'єр Борис Джонсон уважає штурм Капітолію ганебним:

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"Те, що відбувається в американському Конгресі, – ганьба! Сполучені Штати стоять на сторожі демократії в усьому світі. І нині як ніколи важливо мирно передати владу обраному президенту".

Атакою на демократію і верховенство права назвав події у Вашингтоні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. У своєму Twitter він закликав поважати результати виборів президента.

На тому ж наполягає міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан:

"Насильство проти американських інститутів – серйозна атака на демократію. Я їх засуджую. Необхідно поважати волю і голос американського народу".

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Шок і занепокоєння подіями у США висловила й Канада.

"Канадці глибоко стривожені і засмучені нападами на демократію у Сполучених Штатах, адже це наш найближчий союзник і сусід. Насильство ніколи не зможе придушити волю народу. Демократію у США необхідно підтримувати – і так і буде", написав прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш був "засмучений" подіями в Капітолії США, заявив його прес-секретаря Стефан Дюжаррік:

таких обставинах важливо, щоб політичні лідери переконували своїх послідовників у необхідності утримуватися від насильства, а також поважати демократичні процеси та верховенство закону".

"Засмучений новинами про заворушення й насильство у Вашингтоні. Не можна допустити, щоб демократичний процес був підірваний незаконними протестами", написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав учорашнє буйство в Капітолії "ганебним актом":

"Я не сумніваюся, що американська демократія переможе – так було завжди".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі:

"Я впевнений, що американський народ і його вибрані представники знають, як відбити цей напад, і продовжуватимуть захищати цінності, на яких заснували Сполучені Штати".

Президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні наголосив:

"Те, що сталося сьогодні у Вашингтоні, безумовно, не по-американськи. Ми віримо в силу наших демократій. Ми віримо в силу американської демократії".

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив:

"Трамп і його прихильники повинні нарешті прийняти рішення американських виборців і припинити топтатися по демократії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав насильницькі протести у Вашингтоні "сценами, які шокують", і заявив, що потрібно поважати результати демократичних виборів у США.

"Я із занепокоєнням стежу за новинами, які надходять із Капітолійського пагорба у Вашингтоні. Я вірю в силу американської демократії. Нове президентство Джо Байдена подолає цей час напруженості, об'єднавши американський народ", написав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Із закликами забезпечити мирну передачу влади й поважати демократичні цінності виступили також міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні, голова Євроради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глави урядів Чехії, Канади Швеції, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Нової Зеландії.

Нагадаємо, у спробі домогтися перегляду підсумків президентських виборів прихильники чинного президента США Дональда Трампа змели кордони поліції та увірвалися в будівлю Капітолію. Там тривало засідання обох палат американського Конгресу, які підтверджували результати голосування Колегії виборників, що віддала перемогу Джо Байдену.

Служба безпеки евакуювала конгресменів на військову базу, із якої вони повернулися в будівлю Капітолію після відновлення порядку.

Наразі Конгрес відновив роботу. Законодавчий орган підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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США штурм засудження Дональд Трамп Капітолій світові лідери
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