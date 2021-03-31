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Рідкісна "побочка": у американця після вакцини від COVID-19 стала злазити шкіра (фото)

31 березня, 11:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Яскраво-червоний висип з'явився через чотири дні після вакцинації

У США у 74-річного чоловіка через чотири дні після вакцинації американськимщепленням Johnson & Johnson на більшій частині тіла почала злазити шкіра і з'явився яскраво-червоний висип.

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Про це пише Daily Mail.

Лікарі з'ясували, що стан шкіри дійсно був надзвичайно рідкісним побічним ефектом вакцини.

Але пляма, як правило, являє собою нешкідливу відповідь імунної системи на укол, який зникає протягом тижня. Чоловік зміг повернутися додому після п'яти днів в лікарні, коли одужав.

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Такі реакції також були виявлені у людей, які отримали вакцину проти правця, вітряної віспи та вакцину MMR (кір, епідемічний паротит, краснуха).

Дерматологи та алергологи називають побічний ефект сповільненою шкірною гіперчутливістю.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків в Україні після щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцинація коронавірус побічний ефект
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