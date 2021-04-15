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Рішення по вакцині Johnson & Johnson відклали: інформації про зв'язок з тромбозом мало

15 квітня, 02:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки не буде рішення по використанню вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson, деякі країни відмовляються її купувати

У США експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань на засіданні утрималися від нових рекомендацій по використанню вакцини компанії Johnson & Johnson.

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Про це повідомляє NBC.

Фахівці відклали ухвалення рішення через недостатню інформацію про можливий зв'язок між щепленням препаратом Johnson & Johnson і випадками тромбозу, які були виявлені в США у шести осіб. Всі постраждалі – жінки у віці 18-48 років. Побічний ефект проявився у них через 6-13 днів після вакцинації.

Незважаючи на те, що експерти висловилися за те, щоб не зволікати з ухваленням рішення – точної дати наступного засідання поки не назвали.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єврокомісія в 2022 році не буде продовжувати контракти на поставку вакцини Astrazeneca і Johnson & Johnson.

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Чому країни почали масово відмовлятися від американської вакцини J & J – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцина коронавірус
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