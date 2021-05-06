Русский
$ 27,73
33,28
  1. Світові новини
  2. США

Рішуча підтримка: США прийняли запрошення на Кримську платформу

6 травня, 17:43

Віталій Семченко Віталій Семченко

Держсекретар Ентоні Блінкен від імені президента Джо Байдена підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

/ Фото: МИД Украины

США прийняли запрошення приєднатися до майбутнього саміту "Кримська платформа".

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен від імені президента Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він засвідчив, що США готові долучитися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті", – сказано в повідомленні.

Що таке "Кримська платформа"?

Це міжнародна майданчик, який консолідує спільні зусилля з виведення військ Росії і її адміністрації з окупованого Криму.

В тренді
Євросоюз може схвалити застосовувану в Україні китайську вакцину SinoVac
Реклама

"Кримська платформа" буде працювати на кількох рівнях. Перший – політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав. Другий – рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень експертів.

Перший саміт запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в ньому візьмуть, зокрема, голова Євроради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Нагадаємо, в ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

Всі подробиці візиту американського держсекретаря в Україну – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Білл і Мелінда Гейтси подали на розлучення: що сталося
Білл і Мелінда Гейтси подали на розлучення: що сталосяСША
США розкусили Путіна – названо головну мету Росії щодо України
США розкусили Путіна – названо головну мету Росії щодо УкраїниВлада
Блінкен прилетів в Україну і зробив першу заяву: фото, відео (оновлено)
Блінкен прилетів в Україну і зробив першу заяву: фото, відео (оновлено)США
Гучні перестановки у
Гучні перестановки у "Нафтогазі": реакція світу та фінансових структур (оновлено)Економіка
Прогрес під загрозою: в США обурені звільненням голови
Прогрес під загрозою: в США обурені звільненням голови "Нафтогазу"США
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)
Візит Блінкена до Києва: з ким зустрівся і що заявив (онлайн)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти