Рішуча підтримка: США прийняли запрошення на Кримську платформу

Держсекретар Ентоні Блінкен від імені президента Джо Байдена підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

/ Фото: МИД Украины

США прийняли запрошення приєднатися до майбутнього саміту "Кримська платформа".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен від імені президента Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він засвідчив, що США готові долучитися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті", – сказано в повідомленні.

Що таке "Кримська платформа"?

Це міжнародна майданчик, який консолідує спільні зусилля з виведення військ Росії і її адміністрації з окупованого Криму.

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"Кримська платформа" буде працювати на кількох рівнях. Перший – політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав. Другий – рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень експертів.

Перший саміт запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в ньому візьмуть, зокрема, голова Євроради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Нагадаємо, в ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

Всі подробиці візиту американського держсекретаря в Україну – читайте в матеріалі "Сьогодні".