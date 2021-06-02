Республіканці в Конгресі вимагають негайно повернути санкції проти Nord Stream 2

Законодавці відзначили, "чим довше адміністрація Байдена буде тягнути, тим більше буде посилюватися зловмисний вплив Путіна по всій Європі"

Республіканці вимагають повернути санкції проти Nord Stream 2 / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Представники Республіканської партії закликали американську владу скасувати рішення про відмову від введення санкційпроти Nord Stream 2 AG, компанії-оператора газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це йдеться в офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту.

"Обгрунтування, надане Конгресу про скасування санкцій, вельми проблематичне", – сказано в документі.

На думку конгресменів, твердження Держдепу, що введення таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС і іншими європейськими союзниками і партнерами", повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, включно з Україною.

Зазначається, що саме у цих союзників і партнерів возникають найбільші проблеми з безпекою та економікою, пов'язані з газопроводом.

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"Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані виключення (щодо санкцій – Ред.) і застосували обов'язкові повноваження, прийняті Конгресом", – йдеться в листі.

Законодавці відзначили: "чим довше адміністрація Байдена буде тягнути, тим більше буде посилюватися зловмисний вплив Путіна по всій Європі".

Як повідомлялося раніше, високопоставлена команда німецьких переговірників відвідає Вашингтон для обговорення перспектив газопроводу "Північний поток- 2".