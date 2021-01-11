Республіканці заблокували резолюцію про імпічмент Трампа

Республіканці в Палаті представників Конгресу США заблокували внесену демократами резолюцію із закликом до віце-президента Майкла Пенса усунути американського лідера Дональда Трампа від влади через заворушення у Вашингтоні минулого тижня.

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Про це повідомляє агентство Associated Press.

Демократи запропонували схвалити резолюцію одностайно без поіменного голосування, але республіканці не погодилися з цим. Демократи тепер планують винести документ на голосування у вівторок, 12 січня.

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Резолюція, автором якої є демократ Джеймі Раскін (від штату Меріленд), закликає віце-президента скликати кабінет для того, щоб скористатися 25-ю поправкою і оголосити президента нездатним виконувати свої обов'язки. В цьому разі виконувачем обов'язків президента має стати віце-президент.

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Нагадаємо, Палата представників США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Главу держави звинувачують у "підбурюванні до заколоту".

Більш докладно про сценарії усунення президента США від влади читайте в матеріалі: Як позбутися Трампа: два імовірні сценарії.

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