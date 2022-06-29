Резніков поговорив з головою Пентагону – що обговорили

Ллойд Остін підтвердив рішучу підтримку НАТО у боротьбі України за свободу та незалежність

Олексій Резніков зателефонував Ллойду Остіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міноборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Міноборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили черговий пакет воєнної допомоги для України від країн – членів НАТО.

Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, Остін підтвердив рішучу підтримку НАТО у боротьбі України за свободу та незалежність:

"Напередодні Саміту НАТО я мав телефонну розмову з моїм другом главою Пентагону Ллойдом Остіном III. Він підтвердив рішучу підтримку НАТО у боротьбі України за свободу та незалежність", – заявив Резніков.

Глава Міноборони України наголосив, що вони також обговорили ще один пакет військової допомоги Україні від країн – членів Альянсу.

"Продовження слідує", – наголосив міністр.

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Допомога США

США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярда доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її відновлення. Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter.

Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазначила Брінк.

Раніше ми розповідали, що США та їхні союзники готові задовольнити всі потреби України щодо озброєння задля протистояння війни, яку розгорнула Росія. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.