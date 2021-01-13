Резолюція про імпічмент Трампа пройшла попереднє голосування

Палата представників дві години обговорюватиме всі "за" і "проти" резолюції

У Палаті представників Конгресу США відбулося процедурне голосування щодо резолюції, яка стосується другої процедури імпічменту стосовно чинного президента Дональда Трампа.

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Про це повідомляє NBC.

Таким чином, законодавці підтримали проведення двогодинних дебатів. За цей час демократи, які підтримують імпічмент, і республіканці, які виступають проти, спробують переконати один одного у власній правоті.

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Після цього відбудеться підсумкове голосування, за результатами якого резолюція про імпічмент Дональда Трампа буде прийнята або відхилена Палатою представників. Після цього резолюцію передадуть для розгляду і голосування в Сенаті.

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Наразі конгресмени приступили до дебатів щодо імпічменту.

"Він має , він представляє явну і реальну небезпеку для нації, яку ми всі любимо" , – заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, звинувативши Трампа в провокуванні учасників штурму Капітолію 6 січня.

Демократи в Палаті представників намагаються ініціювати процедуру імпічменту, звинувативши президента в "підбурюванні до збройного заколоту". Саме так вони розцінили виступ Дональда Трампа перед протестувальниками перед будівлею Конгресу.

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Раніше вони пропонували віце-президенту Майку Пенсу ініціювати відставку президента, визнавши його недієздатним, однак той відмовився.

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