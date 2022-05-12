РФ почала використовувати у військовій техніці чіпи з холодильників та посудомийок

Росія ще до війни була під санкціями на постачання напівпровідників військового призначення, а після вторгнення в Україну ці санкції були розширені

Знищена техніка ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Через введені США санкції Росія використовує у своїй військовій техніці чіпи з імпортних посудомийних машин та холодильників.

Про це на слуханнях у Сенаті повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

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"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин і холодильників", – сказала вона.

Експорт технологій із США до Росії скоротився майже на 70 відсотків з моменту введення санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

"Наш підхід полягав у тому, щоб позбавити Росію технології — технології, яка б підірвала її здатність продовжувати "військову операцію". І це саме те, що ми робимо", – сказала вона у відповідь на питання сенатора Жанни Шахін (DN.H.) про вплив експортного контролю.

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Індустрія комп'ютерних чіпів почала призупиняти постачання в Росію у відповідь на санкції США.

Санкційний зашморг