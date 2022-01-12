РФ підтягла нові війська до України – як відреагували у США

США чекають пояснень від Росії стосовно військових навчань на кордоні з Україною. Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.
За його словами, у переговорах між США та РФ щодо безпеки необхідна "атмосфера деескалації".
"Ми заявляємо, що в даному випадку деескалація передбачала б повернення російських військових до казарм, пояснення цих маневрів або їх припинення, повернення даних важких озброєнь до місць звичайного зберігання", – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Також він зазначив, щоб усунути напруженість, Росія має повернути війська до казарм.
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"Це означало б повернення військ до казарм. Це означало б прозорість навколо будь-яких легітимних навчань, які проходили б на російській території", – додав він.
Що цьому передувало
- 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- Крім того, нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО . У той же час відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їх число, перекинувши великі формування на поїздах та літаках.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України потім застосувати військову силу проти нашого Штату.