Росії буде боляче: Байден вже готує нові санкції

Одразу після інавгурації новий президент збирається покарати Кремль за кібератаки

Наступна американська адміністрація збирається помститися Росії за хакерську атаку на американські урядові установи минулого місяця, яка виявилася набагато масштабнішою, аніж вважали спочатку.

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Про це повідомив в ефірі CNN кандидат на посаду радника президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, одним з перших завдань Байдена після його приходу до влади стане з'ясування мети атаки і нанесеного збитку від неї, аби змусити росіян заплатити за ці дії. Також Вашингтон посилить заходи з кібербезпеки

"Це буде комбінацією покарання і посилення наших можливостей щодо захисту", – сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, офіційно адміністрація чинного президента Дональда Трампа поки що не висувала звинувачення на адресу Кремля щодо грудневої кібератаки.

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Спочатку повідомлялося про атаку на кілька десятків комп'ютерних мереж американських установ і компаній. Однак напередодні газета The New York Times опублікувала нові відомості, згідно з якими постраждали не менше 250 мереж, включно із Міністерством фінансів США, Держдепом, Міністерством енергетики та частково Пентагоном.

А як Євросоюз тисне санкціями на Росію, дивіться у відеосюжеті:

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