Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України — Салліван

США та Україна мають стійкий ланцюг постачання зброї

Салліван переконаний, що РФ не зірве постачання зброї/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Білому домі вважають, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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"Ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну. Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору, це не зупинить військову допомогу, яку ми надаємо", — зазначив Салліван.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що російські війська нібито знищили велику партію західної зброї. Радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.

США готові дати зброю Молдові

США готові надати зброю Молдові, якщо надійде такий запит. Це допоможе країні, якщо на неї вирішить напасти російський президент Володимир Путін. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Грегорі Мікс на пресконференції в Кишиневі.

"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно поговорити з молдавським урядом. Я не хочу виходити за рамки того, що вимагає від нас керівництво Молдови", — сказав Мікс.

Він зазначив, що "діалог йде" і рішення будуть прийматися "колективно" між союзниками, причому Молдова є одним з кращих союзників США.

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"Одна з причин успіху України і успіху регіону в тому, що ми будемо працювати разом. Ми зосередимо наші зусилля на тому, щоб змусити всіх наших союзників працювати разом в один голос і в одному напрямку, щоб Путін не продовжив свої вторгнення в інші країни", — зазначив голова комітету.

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