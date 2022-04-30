Росія відстає від свого графіка наступу на Донбасі – Пентагон

Військові РФ на Донбасі зіткнулися з жорстким опором з боку ЗСУ

Росіяни зараз діють обережніше та намагаються не повторити того, що було під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова кампанія Росії на сході України просувається повільніше, ніж це було заплановано Кремлем. Про це заявив високопосадовець міністерства оборони США, передає DW.

"Ми вважаємо та оцінюємо, що вони (російська армія. – Ред.) відстають від графіка того, чого вони намагаються досягти на Донбасі", – розповів він.

За його словами, Кремль планував, що їхні війська зараз мали просунутися набагато далі на сході країни, проте армія РФ зіткнулася з жорстким опором.

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Представник Пентагону зазначив, що дії росіян свідчать про те, що вони "продовжують створювати умови для поступового, масштабного та тривалого наступу".

До того ж, у Пентагоні вважають, що росіяни зараз діють обережніше і намагаються не відходити надто далеко від їхніх ліній постачання, щоб "не робити тих самих помилок, які вони скоїли в Києві".

За оцінкою міноборони США, росіяни щонайменше на кілька днів відстають від власного плану наступу на Донбасі.

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Значимість 9 травня для РФ

У Росії 9 травня відзначається День перемоги у Другій світовій війні. На Заході відзначають День пам'яті та примирення на день раніше, 8 травня. Раніше ЗМІ заявляли, що президент Росії Володимир Путін хоче захопити схід України до 9 травня та провести там "парад", щоб продемонструвати успіхи в Україні.

У самій Росії почалася підготовка до параду Перемоги на Червоній площі у Москві. До репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

Як розпочалася війна?

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ вже знищено. Збройні сили України утримують ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодної п'яді своєї землі окупантам. Ворог понесе покарання за скоєне.