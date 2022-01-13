Росія отримала новий ультиматум від США – що вимагають від Москви

У Вашингтоні вважають, що для реалізації Мінських угод своє "домашнє завдання" має виконати Кремль

Кремль не виконує своєї частини Мінських угод, але вимагає цього від Києва / Колаж "Сьогодні"

Засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відбулося 13 січня у Відні, закінчилося наданням делегації РФ вимог від США щодо реалізації Мінських угод.

Про це повідомляє УНІАН.

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Що відомо

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер під час віртуального брифінгу для журналістів за підсумками засідання у Відні повідомив, що російській делегації було передано три умови безпеки, які вона повинна виконати для подальшої реалізації Мінських домовленостей.

"Мінська домовленість 2015 року (комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей. – УНІАН) говорить про низку положень, які потрібно виконати для того, аби Україна забезпечила суверенітет і територіальну цілісність з повним контролем над її міжнародним кордоном. І перший елемент цієї домовленості вимагає стійкого режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння з погоджених зон і безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ по всій території частини східного Донбасу, яка перебуває під контролем Росії. І ці три умови не були виконані. Тож м'яч насправді перебуває на російській стороні", – наголосив Карпентер.

Американський дипломат зазначив, що як тільки ці базові умови безпеки будуть виконані, можна буде продовжити роботу над втіленням "Мінська".

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"Як тільки ці базові безпекові передумови будуть виконані, тоді ми можемо продовжити роботу над втіленням Мінських домовленостей", – сказав Карпентер. Посол додав, що Україна з цією метою вживає широких заходів, а США підтримують українські зусилля.

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