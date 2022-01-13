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СЬОГОДНІ Світові новини США

Росія отримала новий ультиматум від США – що вимагають від Москви

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 січня, 21:01
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У Вашингтоні вважають, що для реалізації Мінських угод своє "домашнє завдання" має виконати Кремль
Кремль не виконує своєї частини Мінських угод, але вимагає цього від Києва / Колаж "Сьогодні"
Кремль не виконує своєї частини Мінських угод, але вимагає цього від Києва / Колаж "Сьогодні"

Засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відбулося 13 січня у Відні, закінчилося наданням делегації РФ вимог від США щодо реалізації Мінських угод.

Про це повідомляє УНІАН.

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Що відомо

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер під час віртуального брифінгу для журналістів за підсумками засідання у Відні повідомив, що російській делегації було передано три умови безпеки, які вона повинна виконати для подальшої реалізації Мінських домовленостей.

"Мінська домовленість 2015 року (комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей. – УНІАН) говорить про низку положень, які потрібно виконати для того, аби Україна забезпечила суверенітет і територіальну цілісність з повним контролем над її міжнародним кордоном. І перший елемент цієї домовленості вимагає стійкого режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння з погоджених зон і безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ по всій території частини східного Донбасу, яка перебуває під контролем Росії. І ці три умови не були виконані. Тож м'яч насправді перебуває на російській стороні", – наголосив Карпентер.

Американський дипломат зазначив, що як тільки ці базові умови безпеки будуть виконані, можна буде продовжити роботу над втіленням "Мінська".

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"Як тільки ці базові безпекові передумови будуть виконані, тоді ми можемо продовжити роботу над втіленням Мінських домовленостей", – сказав Карпентер. Посол додав, що Україна з цією метою вживає широких заходів, а США підтримують українські зусилля.

Обстановка

  • Минулої доби, 12 січня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Одного разу вони застосували заборонену Мінськими угодами зброю.
  • Замість виконання своєї частини угод, Москва вимагала від західних країн краще чинити тиск на Київ, щоб він виконав Мінські угоди, незважаючи на присутність російських військових на Донбасі та контролю ними частини кордону України.
  • На думку колишнього радника Володимира Путіна Андрія Іларіонова, Білий дім нібито прийняв умови Кремля щодо вирішення конфлікту на Донбасі та готовий чинити потрібний Кремлю тиск на Україну.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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